PSG-OL : ”Sur un match, en donnant tout, on espère rafler la mise”

L’Olympique Lyonnais défie le Paris-Saint-Germain ce vendredi (21h10) en finale de la coupe de la Ligue au Stade de France. Tout ce qu’il faut savoir avant ce choc.

Le contexte :

Il est évidemment particulier. Le dernier match de l’OL remonte à près de cinq mois, autant dire une éternité (Lille-Lyon : 1-0, le 8 mars). Cette finale, qui est la dernière de la coupe de la Ligue avant sa disparition, est capitale pour l’équipe de Rudi Garcia car elle peut lui permettre de se qualifier la Ligue Europa en cas de victoire. Même s’il faudra passer par deux tours préliminaires et un barrage pour accéder à la phase de groupes de la C3, c’est évidemment le chemin le plus facile pour l’OL pour rejoindre l’Europe. Car l’autre voie consiste purement et simplement à gagner la Ligue des Champions…

Au-delà d’un sésame européen, cette finale offre surtout la possibilité à l’Olympique Lyonnais d’enfin regagner un titre, huit ans après la coupe de France et le Trophée des Champions 2012.

L’adversaire :

Le Paris-Saint-Germain n’a pas fait une grande impression aux observateurs vendredi dernier lors de son succès en finale de la coupe de France contre Saint-Etienne (1-0). En plus, le club de la capitale déplore le forfait de Kylian Mbappé. De là à se dire que le PSG n’est plus le grand favori, il n’y a qu’un pas…que nous ne franchirons pas.

Ceux qui ont de la mémoire se rappellent des trois défaites en trois matchs de l’OL cette saison face au PSG (0-1 à Décines lors de la 6ème journée, 4-2 au Parc des Princes lors de la 24ème journée et 1-5 à Décines en demi-finale de la coupe de France). Mais, c’est vrai, Lyon avait longtemps rivalisé lors de la dernière confrontation avant de sombrer à 10 contre 11 lors des vingt dernières minutes. Ce vendredi, la forme physique sera un atout indéniable alors que la température devrait encore avoisiner les 35 degrés au coup d’envoi.

Les déclarations :

Rudi Garcia (entraîneur de l’OL) :

L’entraîneur de l’OL évoque son excitation à l’idée de gagner un trophée



Léo Dubois (latéral droit de l’OL) :

Léo Dubois évoque les raisons d’y croire



Juninho (directeur sportif de l’OL) :

Le Brésilien a un message à destination des supporteurs

Le joueur à suivre :

Après avoir travaillé comme un forcené pendant sa convalescence, Memphis Depay est de retour. Son dernier match remonte à la venue de Rennes (0-1) le 15 décembre. Le Néerlandais se sait attendu au tournant. L’OL compte sur lui pour gagner un titre et décrocher une qualification européenne. Et les grands clubs ne manqueront pas de scruter sa prestation pour voir s’il est bel et bien déjà rétabli à 100% alors que son avenir à l’OL est toujours aussi incertain à un an de la fin de son contrat.

La statistique :

L’OL n’a gagné qu’une finale de la coupe de la Ligue sur cinq : en 2001 contre Monaco (2-1, a.p.). Sinon, l’OL s’est incliné en finale contre Metz (0-0, 5 t.a.b à 4), Bordeaux (0-1, 2007), Marseille (0-1, a.p., 2012) et Paris (2-1, 2014).

Le tweet :



D'un côté, le @PSG_inside à la conquête de sa 9e Coupe de la Ligue BKT 🏆



De l'autre, l'@OL qui veut faire d'une pierre deux coups : garnir son armoire à trophées tout en obtenant son billet pour l'Europe 🇪🇺



🔥 Une dernière finale excitante vous attend !#PSGOL pic.twitter.com/iW0gyiMXhO — Coupe de la Ligue BKT (@CoupeLigueBKT) July 30, 2020

Julien Huët

PSG-OL, finale de la coupe de la Ligue, à vivre en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !