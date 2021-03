Pusignan : une délégation spéciale mise en place ce lundi avant de nouvelles élections

En attente des prochaines élections, la préfecture du Rhône a annoncé qu’une délégation spéciale allait être mise en place, pour la commune de Pusignan, à la suite de l’annulation des dernières élections municipales.



La délégation sera installée en mairie dès ce lundi, à 14h30, et sera composée de trois fonctionnaires à la retraite. Ces derniers éliront par la suite un président et un vice-président.

“La délégation aura pour mission de préparer les nouvelles élections municipales et communautaires qui se tiendront le dimanche 2 mai et en cas de second tour, le dimanche 9 mai 2021. Elle prendra également les décisions de nature à assurer la continuité des services publics communaux jusqu’à l’élection du nouveau maire”, indique le préfet dans un communiqué.

Pour rappel, le Conseil d’Etat a annulé les élections municipales de Pusignan, le 12 mars dernier. L’ancien maire, Pierre Grossat, décédé à son domicile une semaine plus tôt, avait gagné l’élection avec 6 voix d’écart.