Quai Tilsitt : Pierre Oliver demande des modifications à la Métropole

Lors de la période estivale de 2023, la Métropole de Lyon avait décidé que les quais Tilsitt et Maréchal-Joffre passeraient à une seule et unique voie de circulation. Cependant, quelques mois après cet aménagement et l’installation d’un séparateur, le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver réclame fermement le retrait de cet aménagement en raison d’une hausse du nombre d’accidents.

Dans un courrier adressé à Bruno Bernard, l’actuel président de la Métropole, Pierre Oliver affirme qu’une dizaine d’accidents ont eu lieu sur cette voie, dont l’un considéré comme “grave”, survenu il y a quelques jours.

Pierre Oliver demande la fin de cette expérience “dans les plus brefs délais pour éviter tout nouvel accident”, et ainsi la remise en place des deux voies de circulation pour les voitures et la création d’une piste cyclable sécurisée qui serait différencié de la voie dédiée aux bus et aux taxis.

Le maire du 2e arrondissement ajoute que : “L’aménagement proposé actuellement n’est ni satisfaisant pour les cyclistes puisque très dangereux ni pour les habitants qui ont des difficultés à sortir et rentrer chez eux”. Pierre Oliver termine sèchement en affirmant “qu’en cas d’accident, la responsabilité de la Métropole sera engagée“.

A.B