Quais du polar : des chiffres records pour cette 19e édition

Clap de fin pour le festival Quais du Polar. cette19e édition “renoue avec les plus belles années avec une fréquentation de plus de 90 000 personnes”, selon les organisateurs.



A noter que “L’esprit du festival Quais du Polar perdurera au-delà de l’événement avec l’opération Le mois du polar. (…) “Des dédicaces et animations auront lieu en librairies tout au long du mois d’avril avec les auteurs et autrices invités“.

Le chiffre d’affaires des librairies participantes a atteint un montant record d’environ 290 000 €. La prochaine édition de Quais du Polar aura lieu du 5 au 7 avril 2024.