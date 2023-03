Quais du polar : Humeur noire et mystère animeront ce week-end

Dès ce vendredi et jusqu’au 2 avril, le palais de la Bourse de Lyon s’immerge l’univers du roman noir, avec la 19e édition des Quais du Polar. Cette année, 125 auteurs de 18 nationalités seront présents pour célébrer les meilleurs titres de la littérature policière.

Tout au long du week-end, des auteurs tels que R. J. Ellory, William Boyle, Elizabeth George, Michel Bussi, Christian Jacq ou encore Takashi Morita flâneront dans l’immense librairie que sera devenue la Bourse pour dédicacer leurs ouvrages.

Cette année, Quais du Polar s’intéresse plus particulièrement aux romans espagnols, mais visitera également des thématiques s’affiliant à la géopolitique, le féminisme, l’espionnage ou encore l’écologie. Les films et la musique, indissociables du genre, seront aussi mis en avant.

Mystère au-delà des murs de la Bourse

Quais du Polar jouera la carte de la transversalité ce week-end. Plusieurs balades sur la Saône, excursions en bus, visites d’Interpol, de tribunaux ou de la police scientifique d’Ecully seront proposées. De son côté, le SYTRAL proposera 500 livres policiers en libre-service dans les T1 et T4 dès ce vendredi.

Une grande enquête, concoctée par Christelle Ravey, permettra aux visiteurs de se plonger encore plus dans l’univers sombre des romans noirs. Un « cold case » qui remonte au XIXe siècle, avec deux meurtres à la clé et des enquêteurs, qui sillonnent la ville de Lyon avec un but en tête : retrouvez l’assassin.