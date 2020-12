Qualifications Mondial 2022 : la France connaît ses adversaires

La France est désormais fixée. Les Bleus ont été plutôt épargnés lors du tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2022.



La France se retrouve dans le groupe de l’Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan. L’équipe de France qui a récemment affronté, l’Ukraine et la Finlande en revanche les hommes de Didier Deschamps n’a jamais joué contre le Kazakhstan.



Le sélectionneur qui a appelé à la prudence “Certes, par ses résultats, la France est favorite, c’est l’étiquette qu’on aura. Mais il ne faudra pas négliger nos adversaires, il faut toujours avoir avec du respect. Au-delà des adversaires, c’est le fait d’avoir des déplacements très longs, il faut attendre pour avoir le calendrier. Je ne vais pas sauter au plafond par rapport au tirage, il faut toujours avoir suffisamment d’humilité et de respect par rapport à ces équipes“.



Les Français disputeront leurs huit rencontres qualificatives en mars, septembre et novembre 2021.