2021 débute avec une qualité de l’air moyenne dans le Rhône. Dans la région Auvergne Rhône-Alpes, le nouvel indice Atmo fait même état d’une qualité de l’air bonne à moyenne.

Il s’agit d’une amélioration par rapport à 2020. Pour rappel, en début d’année dernière, la mauvaise qualité de l’air avait mené à la mise en place de la circulation différenciée. De plus, quelques jours plus tôt, la Zone à Faibles Émissions avait été mise en place sur plusieurs communes autour de Lyon.

Toutefois, avec le retour d’un temps plus calme et plus froid ce dimanche, la qualité de l’air devrait baisser. Cela est dû à la température, qui favorise la concentration des particules.