Quand doit-on continuer à porter le masque ?

À l’issue du conseil des ministres de ce mercredi, le Premier ministre a annoncé la fin de l’obligation généralisée du port du masque en extérieur.



Toutefois dans certaines circonstances, le port du masque reste donc obligatoire dans le département du Rhône et la métropole de Lyon pour les personnes âgées de 11 ans et plus dans les situations et les lieux suivants :



• rassemblements, manifestations, réunions ou activités organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;

• lieux de festivals et de spectacles ;

• marchés, brocantes et ventes au déballage ;

• files d’attente ;

• dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles aux horaires d’arrivée et de départ des élèves, des gares ferroviaires et routières, des espaces extérieurs des centres commerciaux, des lieux de culte, au moment des offices et des cérémonies.



Le préfet appelle au respect des gestes barrières. La vaccination de la population doit se poursuivre. Pour rappel, cette dernière est possible

pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus.