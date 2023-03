Quand la Foire de Lyon voit la vie en rose

Pour sa 103e édition, la Foire de Lyon voit les choses en rose ! Marquant le début du printemps dans la région depuis un siècle, cette foire prend place du 31 mars au 10 avril et compte ravir une nouvelle fois les Lyonnais avec des innovations insolites, de grandes rencontres et de beaux moments en famille. Après plusieurs éditions annulées à cause de la pandémie, cette année est porteuse de nombreuses nouveautés. On pourra donc y trouver un laser game de 450 m², un village civique animé par policiers et pompiers, une selfie box ou encore des scènes musicales.

Sur ces 11 jours, 750 exposants de différents univers sont attendus, selon nos confrères de LyonMag. Comme à son habitude, la Foire de Lyon prévoit des événements particuliers pour chaque jour :

Kidexpo

Marché de la seconde main

Village olympique

Salon des vins

Journée de la solidarité

Casting de La France a un incroyable talent

Concours du meilleur flan patissier

InnovaLyon.

© Cécile Creiche

La rose, star de l’événement

Pour cette édition, la Foire s’est associé à Maison Meilland, un grand fleuriste français. Ils ont ainsi créé une rose dédiée à l’acteur lyonnais Alexandre Astier.

Pour ce qui est des tarifs, l’entrée est à 6 € sur Internet et 8 € sur place à partir de 11 ans. À noter que l’événement prévoit plusieurs jours de gratuité :