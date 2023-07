Quand Lacazette devient un vétéran de l’armée française

Une candidate de l’émission des douze coups de midi a bien fait rire l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette, en choisissant son nom pour répondre à la question : « Qui a combattu dans les rangs de l’armée française ? ».

Parmi les réponses possibles : le maréchal Foch, le maréchal général Turenne, le général Leclerc, le commandant Cousteau, le général Morillon, et… le général Lacazette.

Bien-sûr, la jeune femme a choisi ce qui lui semblait le plus correct : c’est-à-dire le général Lacazette… Moment de télévision culte pour les lyonnais, et l’attaquant de l’OL qui en a rit sur son compte Instagram en affichant la légende : « Eeeeh Non Madame » !