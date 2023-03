Quand les polars débarquent dans le tramway…

Le festival quai du polar revient à partir de ce vendredi. Pour l’occasion près de 500 livres seront déposés dans le tramway.

Alors que les transports figurent parmi les lieux privilégiés par les lecteurs, ce sont près de 500 livres, issus de la bibliographie des auteurs présents au Festival international Quais du Polar 2023, qui seront déposés dans les rames des tramways T1 et T4 ce vendredi 31 mars.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités, se réjouit de « pouvoir mettre ces œuvres littéraires à la portée de tous, offrant ainsi une pause culturelle dans le parcours du voyageur ; un moment de découverte et de surprise ».

Avec la complicité des conducteurs, cette opération de book-crossing consiste à « libérer » les livres pour qu’ils puissent circuler sur le réseau TCL et même au-delà. Une sélection de thrillers, offerts par les éditions Points, sera à la disposition des voyageurs qui pourront regarder, feuilleter, lire ou (re)découvrir un ouvrage avant de l’emporter, l’échanger ou le transmettre.

Cette opération marque le lancement du festival qui se tiendra au Palais de la Bourse et dans les lieux partenaires du 31 mars au 2 avril – accès métro A et C.