Quatre ans après, Marin revient sur son agression

Ces dernières semaines, l’association «La Tête haute je soutiens Marin » a mené une campagne de sensibilisation contre les violences. Dans la dernière capsule vidéo publiée ce dimanche sur les réseaux sociaux, Marin Sauvajon, agressé en novembre 2016 à Lyon, est revenu pour la première fois depuis quatre ans et demi sur cette journée qui a fait basculer sa vie.

Alors âgé de 21 ans, Marin, qui s’était interposé pour défendre un couple qui s’embrassait, avait été sauvagement frappé à coups de béquille devant la gare Part-Dieu. Dans cette courte vidéo publiée sur Facebook, il raconte quatre ans après : “Quand j’ai vu cette femme avoir peur à l’arrêt de bus, je me suis dit que ça aurait pu être ma mère, ma sœur, ma copine. C’est pour ça que j’ai voulu intervenir.”

Plongé pendant près de dix jours dans le coma, celui qui a été décoré de la Légion d’honneur en 2019 garde encore de lourdes séquelles et d’importantes lésions des suites de cette agression. Avec sa famille, par l’intermédiaire de l’association et de la page Facebook “Je soutiens Marin” réunissant plus de 200 000 personnes, il lutte pour faire évoluer les mentalités et sensibiliser à toutes les formes de violence : “Être citoyen, c’est être libre de parler, de se balader, de rire avec ses amis. (…) En s’entraidant, tous ces drames quotidiens pourraient être évités, en sollicitant des gens, en levant les yeux de son téléphone.”