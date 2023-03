Quatre dates de concert en juin prochain pour Bob Dylan en France

À l’occasion de sa tournée mondiale “The Rough and Rowdy Days”, la légende de la musique folk-rock, Bob Dylan a annoncé ce vendredi quatre nouvelles dates de concert en France en juin prochain. L’artiste américain sera de passage à Lyon (29 et 30 juin à l’Amphithéâtre 3000), à Carcassonne (26 juin au Théâtre Jean-Deschamps) et à Aix-en-Provence (27 juin à l’Arena du Pays-d’Aix).



Les places sont déjà disponibles concernant la date prévue à Aix-en-Provence. Les autres billets pour Lyon et Carcassonne seront mis en vente à partir du 15 mars.