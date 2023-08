Quatre départements basculent en vigilance rouge canicule

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, était en visite, ce lundi, au parc de la Tête d’Or à Lyon.



Il a annoncé le passage de quatre départements en vigilance rouge, pendant 24h, mais ce dispositif pourrait être prolongé si les températures ne faiblissent pas. Selon son entourage, il s’agit du Rhône, de la Haute-Loire, de l’Ardèche, et la Drôme.

En vallée du Rhône ainsi que sur l’est du Massif central, la chaleur continue de s’intensifier. Les minimales ne descendent souvent pas en-dessous de 20-22°C, voire 23-25°C localement notamment en zones urbaines. Les maximales s’échelonnent entre 36 et 39°C en général. C’est encore sur la Drôme et l’Ardèche que les niveaux de températures les plus sévères sont attendus avec fréquemment plus de 40-42°C pour les maximales.

À noter, que 49 départements, dont la Saône-et-Loire, la Loire, le Vaucluse ou encore les Bouches-du-Rhône restent en vigilance orange.