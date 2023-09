Quatre sénateurs élus dans la Loire

Ce dimanche, ont eu lieu les élections sénatoriales permettant de renouveler la moitié des sièges du Sénat. Dans la Loire, l’ensemble des 4 sièges étaient à prendre et les grands électeurs avaient le choix entre sept listes. Pas moins de 1 865 élus du département, ont été appelés aux urnes, afin de départager les candidats lors de ce scrutin indirect.

Les quatre sénateurs élus sont : Hervé Reynaud (LR, 33,08 % des suffrages), Jean-Claude Tissot (sénateur sortant PS, 22,34 % des suffrages), Pierre Jean Rochette (Divers droite, 17,63 % des suffrages) et Cécile Cukierman (sénatrice sortante PCF, 17,14 % des suffrages).



À noter que les sénateurs votent les lois et contrôlent l’action gouvernementale. Ils représentent également les collectivités territoriales de la métropole et d’outre-mer. La moitié des sénateurs est renouvelée tous les trois ans au suffrage universel indirect.