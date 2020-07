Que faire à Lyon ce week-end ?

Alors que les températures dépasseront les normales de saison pour atteindre les 32°C sur la capitale des Gaules, voici quelques idées de sorties pour ce week-end du 25 et 26 juillet.

Une météo propice à la balade

Profitez d’une balade entre le Rhône et le canal, pour vous mettre au frais et pour découvrir un environnement varié et inattendu. Ce parcours de 3 km, vous fera explorer une plage de galets doucement polis par l’eau, un sous-bois et une végétation dense qui vous feront passer d’une ambiance à l’autre pour un dépaysement total. Découvrez le village médiéval de Venaison, plein de charme, qui va vous séduire avec ses maisons de pisé et galets, ainsi que sa fameuse tour de Millery.

Découvrir l’antre de l’OL

Venez visiter le musée de l’OL et profiter de la visite guidée du stade jusqu’au 31 août 2020. Le Groupama Stadium est ouvert 7/7j, sur réservation. L’occasion idéale pour approcher la pelouse emblématique du stade, foulée par les meilleurs et enrichir vos connaissances footballistiques en découvrant le palmarès et les 70 ans d’histoire du club, dans l’enceinte du musée.

L’histoire prend vie au Lugdunum Musée et Théâtres Romains.

Lugdunum Musée et Théâtres Romains vous proposent de multiples activités pour découvrir les lieux. Le Musée’stival propose un programme riche, entre les visites déclinées en mode famille, adulte ou tout public, des conférences pour les plus avertis, des promenades matinales, ou encore des balades archéologiques. Vous passez des différents sites au Musée ce qui permet de prendre de la hauteur sur cette très large période de l’histoire de Lyon et de mieux imaginer ce que pouvait être la vie à cette époque.

Une exposition qui fait voyager

À travers 245 photographies incroyables en noir et blanc, le dernier projet de Sebastiao Salgado, Genesis, présente le résultat d’une expédition de 8 ans et d’une trentaine de voyages à travers le monde. Un moyen de s’évader et d’explorer le monde, tout en restant à Lyon. Partez à la redécouverte des montagnes, déserts et océans, animaux et peuples qui ont jusqu’ici échappé au monde contemporain. Ce projet est une déclaration d’amour à la planète.

Un été 2020 au cinéma, loin de la chaleur

Cet été, Le Zola Summer Camp célèbre le retour dans les salles obscures. Pendant six semaines, le cinéma vous propose les films ‘coups de cœur’ de l’équipe, des films jeune public, des classiques du 7ème art tels que l’incontournable trilogie Retour vers le Futur ou Lost in Translation de Sofia Coppola. Un programme riche et varié vous attend.

Admirer l’exposition “Hollywood – La cité des Femmes”

Pour sa réouverture, la Galerie Cinéma de l’Institut Lumière vous transporte dans les années 1930-1950 grâce à une exposition de photographies rares des plus grandes stars hollywoodiennes comme Marlene Dietrich, Lauren Bacall, Bette Davis, ou encore Ingrid Bergman. Cette exposition est l’occasion de découvrir une soixantaine de clichés en noir et blanc et en couleur, un véritable hommage à ces femmes qui ont marqué l’histoire du cinéma.