Que faire à Lyon ce week-end ?

Alors que les températures dépasseront les normales de saison pour atteindre les 31°C sur la capitale des Gaules, voici quelques idées de sorties pour ce week-end du 15 et 16 août.

Se rafraîchir dans l’eau

Le lac de Paladru, est le 5ème lac naturel de France. À environ une heure au sud-est de Lyon, vous trouverez de nombreuses activités sportives et de détente. Les eaux cristallines et la température (25° en été) du lac sont particulièrement propices à la baignade. C’est également un véritable paradis pour les pêcheurs : vous pouvez y pêcher (permis de pêche obligatoire) une grande variété de poissons.

Venez-vous initier au sabre coréen

Destiné à combattre plusieurs partenaires simultanément, le haidong gumdo est un art martial qui puise ses racines dans les techniques développées par les guerriers du Royaume de Goguryeo. Il est caractérisé par des mouvements très dynamiques, et nécessite précision, concentration, gestion du souffle et puissance.

Le rendez-vous est donné ce dimanche à la Station Mue, 155 cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement, à 19h30-20h30. Une tenue souple est recommandée, les sabres sont prêtés.

Découvrez un parc d’attractions et animalier

Situé sur la jolie commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre, en plein cœur du département de l’Allier, le PAL est un paradis pour la faune et une source de fun à deux heures de Lyon. À la fois un parc d’attractions et un parc animalier, il ne comporte pas moins de 700 animaux venues des cinq continents et une trentaine d’attractions. Si vous n’êtes pas un amateur de sensations fortes, il y a également des animations beaucoup plus peinardes et apaisantes. Il y en a pour toutes les émotions.

Visitez le musée de l’Aviation Clément Ader

De la réplique du 1er avion ayant volé à Lyon en 1908 au Mirage 2000 assurant la police du ciel, c’est toute la richesse d’un patrimoine aéronautique français que l’on découvre au musée de l’aviation à Corbas. Tout cela est le résultat d’un travail exceptionnel pour trouver, restaurer et donner à voir tant d’appareils uniques, réalisé par une équipe de bénévoles passionnés prêts à vous guider dans l’histoire de ces aéronefs de prestige.

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h, plus d’informations sur: http://www.ealc.fr

Éveillez-vous à la photographie

Individualité en Mouvement est une série photographique dont la démarche artistique rejoint les visions existentialistes. En saisissant le mouvement de l’individu Nö r Ka affirme sa sensibilité particulière à l’Être-dans-ce-monde, une façon de mettre en image le Dasein, comme une manière de révéler la singularité de l’Être-là.

Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Situé, 35 rue Burdeau, 69001 Lyon

Émerveillez-vous devant un spectacle fantastique

Le Croiriez-vous ? est un spectacle intimiste qui mêle conte et illusionnisme pour vous faire ressentir le frisson de l’étrange. Nahel vient d’un autre monde, sa valise pleine d’artefacts aux pouvoirs inconnus. Un monde où cohabitent dangereusement raison et folie. Si l’impossible se manifestait devant vous. S’il y avait des preuves. Le croiriez-vous ?

Le spectacle est conseillé dès 8 ans et commence à 18h ce dimanche, Sation Mue, 155 Cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement.