Que faire à Lyon ce week-end ?

Nous sommes vendredi : voici le programme de ce que vous pourriez faire ce soir et ce weekend dans la capitale des Gaules. Bar guinguettes ou encore soirées dansantes… On vous dit tout !

Puisque vendredi est synonyme de top départ des festivités, on commence le programme avec de la bonne musique et de la fête en ce mois d’été ! Ce soir, à 19h au Bellona club situé dans le 2e arrondissement de la ville, vous pourrez danser au rythme du disco House Cocktail ; le tout, en compagnie de Tom the Explorer, Noaa et Jerom pour vous faire oublier votre semaine de travail. L’entrée est gratuite avant 23h.

On reste dans le 2e arrondissement ! Pour les amoureux du cinéma, une activité plus tranquille s’offre à vous : à 21h, une séance de cinéma en plein air est prévue place d’Ainay. Au programme des projections, des films d’amour, de courage, de musique ou encore de nostalgie. Pour le public qui viendra ce soir c’est le film Love, Deutschmarks & Death de Cem Kaya qui sera diffusé. Il s’agit d’un long métrage qui présente la vie d’immigrés turcs et de leurs descendants en Allemagne à travers la culture musicale indé. Entrée gratuite à partir de 21h30.

Et que faire ce weekend, alors ?

Et si vous alliez chiner pour bien démarrer la journée ? À 12h, dans le 7e arrondissement de Lyon, Pure second Hand vous attend pour une dégustation de vin animée par le caviste avec un fond musical agréable offert par Kwilu. Un événement festif autour de pièces et d’articles de seconde main inédits. À tous les amoureux de vintage et de bonnes affaires, rendez-vous pris ! Entrée gratuite de 12h à 19h.

Plus tard dans la soirée, rendez-vous au Ninkasi de Gerland pour une soirée caliente ! Acid&Rave vous fera vibrer au rythme de l’été au Ninkasi Gerland pour un line up 100% fast et pétillant en conviant les perles de scène Acid Techno et Hard françaises avec Apocalypse Nao, Cannelle Doublekick, Lori Booster et Suerte. De quoi se défouler sur la piste ! Événement de 23h45 à 5h45 et dont l’entrée est à partir de 12,99€.

Et dimanche soir, la fiesta continue !

On démarre le programme par un petit brunch à La Fabuleuse Cantine dans le 7e arrondissement de Lyon. Un brunch pas comme les autres puisque deux musiciens passionnés par le Jazz qui parcourent aussi le blues, la bossa nova, le swing et la chanson française seront présents pour un déjeuner dans un cadre musical-artistique. un régal pour les oreilles tout comme les estomacs avec une large sélection de bons produits. Brunch de 11h à 15h au prix de 28€ la formule, sur réservation.

Après un bon brunch pourquoi ne pas se promener aux alentours de la sublime île barbe ? Sur place, des activités comme par exemple la création de bracelets brésiliens, une ludothèque XXL ou encore de la pétanque. Sans oublier le fameux spectacle de marionnettes dans les bois orchestré par la Compagnie du Bruit dans la Tête et MarionéTIk Théâtre. Entrée gratuite de 15h à 21h.



Et pour terminer ce weekend déjà bien chargé, à 18h, une grosse soirée vous attend au Sucre dans le 2e arrondissement. S. society, Roman Flügel, acteur du renouveau techno allemand des années 1990 sera de la partie pour vous faire danser au rythme de la techno comme l’on en fait plus ! Entrée gratuite de 18h à 00h dans la limite des places disponibles. Après 00h l’entrée sera au prix de 13 €.