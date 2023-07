Que faire à Lyon ce weekend ?

Le 1er juillet c’est déjà demain et pour fêter les vacances et l’été quoi de mieux que de sortir ! Ça tombe bien, voici le programme des activités et sorties qui vous attendent ce weekend dans la capitale des Gaules.

Commençons par samedi, le Festival entre Rhône et Saône revient ce weekend ! Et pour cette deuxième édition, au programme des festivités, guinguettes, parade festive, banquet géant, initiations, jeux, ateliers ou encore balades et activités nautiques parmi tant d’autres ! Au total, les festivaliers pourront retrouver plus de 340 événements durant cet événement dédié au fleuve et à la rivière qui traversent Lyon. Entrée gratuite.

Avis aux amoureux du cinéma, de 10h à 20h , l’Aquarium Ciné-Café situé dans le 4e arrondissement de Lyon, cesse son activité de location de DVD et organise alors un vaste déstockage. Sur place, vous pourrez retrouver plus de 10 000 références qui seront en vente entre 1€ et 10€. À 18h, une vente aux enchères ludique est aussi au programme. Les visiteurs auront l’opportunité d’acquérir des lots de DVD spécialement créés pour ce jour, dans les différents lots comme des grands classiques, un lot spécial famille, un lot mystère… Entrée gratuite

Pour les amateurs de danses urbaines, rendez-vous à 13h30 à la Cité des halles pour la toute dernière étape des sélections régionales du Hip Hop Talents de Lyon. Les danseurs et rappeurs vont s’affronter sur scène pour tenter de gagner leur place pour la grande finale du concours. Entrée gratuite.

Après une journée bien chargée, quoi de mieux que finir en beauté avec une soirée au Terminal. De 23h59 à 7h du matin dans le premier arrondissement de Lyon, C’est l’heure de laisser place à la magie mais pas n’importe laquelle, la magie cosmique ! Pour l’occasion, OMA rouvre les portes du Terminal. Au programme de cette soirée sur une autre planète, Simatik et Neo Desir. Entrée à 8€.

Et pour clôturer ce weekend rempli de festivités, quoi de mieux qu’un brunch barbecue à l‘Officine ? Situé dans le deuxième arrondissement de la ville, ce bar à cocktail situé dans le Grand Hôtel Dieu, relance ses Brunch House & BBQ. Dans l’assiette, de la viande grillée, des DJs, bref un brunch à volonté dans une des terrasses les plus belles de Lyon pour la somme de 39 euros. Après avoir bien manger pourquoi pas finir cette journée par une ambiance caliente ? De 18h à 21h sur la place des Terreaux des initiations Salsa & Bachata, des animations toute la soirée, avec la Zumba & Afro Team Baila avec les Tempos Latinos. Activité gratuite.