Que faire pendant les vacances d’automne à Saint-Étienne ?

Jouez au Légo

Le 25 octobre de 14h à 17h30 à la Maison du Patrimoine et des Lettres

Et si on jouait ? Construisez la plus haute tour possible en Légo avec vos enfants lors de cet après-midi 100% ludique, proposée par l’association Unibrick.

> Dès 6 ans. Tarifs : 3 € (adulte), 5 € (duo adulte-enfant), 2 € (par enfant supplémentaire)



Découvrez Croc’Expo

Du 18 octobre au 16 décembre à la Soucoupe

Comment poussent les légumes ? Comment sont transportés les fruits exotiques ? Comment notre corps transforme-t-il les aliments en énergie ? Les réponses se trouvent à La Soucoupe !

L’équipe de La Rotonde, le Centre de culture scientifique stéphanois propose de découvrir une exposition-ateliers accessible aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés de grand(e)s curieuses et curieux.

> Réservation obligatoire au 04 77 42 02 78. Tarif : 4 € par personne. Plus d’infos sur larotonde-sciences.com



Percez les mystères du Moyen Âge

Jeudi 26 et vendredi 27 octobre de 14 h à 16 h au musée d’Art et d’Industrie

Grâce aux collections, percez les mystères du Moyen Âge en découvrant l’histoire de la chevalerie, des blasons et des armes. Des ateliers, peintures, collages et feutres seront proposés pour permettre à chaque enfant de 6 à 8 ans de repartir avec quelques souvenirs des temps médiévaux.

> Tarif : 5,50 € par séance (participation aux deux séances requise) – Infos : 04 77 49 73 00