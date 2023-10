Suite et fin de la Paulée Chalonnaise édition 2023 ce dimanche. Au programme, vous pourrez retrouver de 10h à 17h une exposition et des jeux au cloître de la cathédrale Saint-Vincent. De 11h à 15h un parcours de dégustation dans certains commerces partenaires de l’évènement de la ville sera organisé et enfin à 12h un apéritif place de l’Hôtel de Ville est prévu.