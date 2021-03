Quel vin a été le plus bu pendant le confinement ?

Bien que les bars et restaurants soient fermés depuis de nombreux mois, les chiffres de vente du vin ont profité de la crise sanitaire. En effet, selon l’office agricole FranceAgriMer, les ventes de bouteilles de vin (sans bulles) en grande distribution ont augmenté de 1,1 % en 2020, par rapport à l’année précédente.

C’est le vin blanc qui a été le plus plébiscité par les Français avec une hausse de ses ventes de 3,8 % en volume et 4,7 % en valeur. En revanche, le vin rouge n’a pas attiré les foules avec des ventes en baisse de 1,5 % en volume et 1,8 % en valeur.

Pour le rosé, les ventes ont augmenté de 3,3 % en volume et de 4 % en valeur.

À noter que les cubis de vin ont représenté 44 % des ventes de vin tranquille en grande distribution (+3 % par rapport à 2019).

Si les vins tranquilles s’en sont sortis, les vins effervescents ont eux connus une année difficile. En effet, leurs ventes ont chuté sur l’ensemble de l’année : -6,9 % en volume et -4,7 % en valeur.

Les ventes de champagne ont baissé de 3,8 % sur l’année.