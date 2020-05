Quelle répartition pour les 35 millions d’euros d’aides débloqués par la FFT ?

La fédération française de tennis a validé ce lundi un plan de 35 millions d’euros pour venir en aide aux multiples acteurs du tennis français fragilisés par la crise sanitaire du Covid-19.

En effet, les tournois de tennis ont été annulés, les arbitres et enseignants professionnels n’ont pas pu recourir au chômage partiel.

Par conséquent les 35 millions d’euros d’aides seront reversés à ces grands pôles du tennis français. Le président de la FFT, Bernard Giudicelli a ainsi affirmé que “Les clubs devraient percevoir 60 % de ce fonds, soit 21 millions. 17 % iront aux tournois internationaux et aux arbitres professionnels, un peu plus de 10 % aux enseignants sous statut indépendant, privés de chômage partiel (…) enfin, 10 % seront alloués aux joueurs qui figurent parmi les 100 meilleurs Français mais n’entrent pas dans le plan de soutien de l’ATP et de la WTA“

Le tournoi de Roland Garros qui doit se dérouler à l’automne n’est confirmé. Bien que la plan d’action soit principalement axé sur la reprise du tennis amateur, la FFT a proposé d’organiser des tournois pour les 100 meilleurs joueurs français et 60 meilleures joueuses française afin de leur permettre une entrée d’argent.