Quelle ville sera élue capitale verte européenne en 2022 ?

Ce mercredi, Grenoble a évincé la ville de Lyon de la course pour prétendre au trône de capitale verte européenne en 2022. Cette qualification donne un rayonnement à la ville sur le critère des projets autour de l’environnement et du développement durable.



Malgré ses nombreux efforts, la capitale des Gaules n’a pas été retenue, n’obtenant pas des résultats suffisants aux 12 critères observés à savoir : : la contribution locale à la lutte contre le changement climatique planétaire, les transports, les espaces verts urbains, le bruit, la production et la gestion des déchets, la nature et la biodiversité, l’air, la consommation d’eau, le traitement des eaux usées, l’éco-innovation et l’emploi durable, la gestion de l’environnement par les pouvoirs locaux et la performance énergétique.



Les quatre finalistes toujours en lice ne sont autres que Dijon, Tallin en Estonie, Turin en Italie et Grenoble. Le prochain vote devrait se dérouler en fin d’année.



La ville désignée comme capitale verte européenne succédera à Lisbonne et empochera 350 000 euros de quoi donner envie à toutes les villes européennes de faire des efforts.