Un baromètre “Emploi et logement : le classement des villes où s’installer” a été publié, Orléans, Mulhouse et Rouen sont les trois métropoles les plus attractives.



Grenoble est 4e, Saint-Etienne est 7e, Aix-en-Provence 9e, Lyon 10e, Dijon 17e, Marseille 29e.



Ces villes offrent à la fois un nombre important de CDI, un salaire médian satisfaisant et un marché de l’immobilier accessible.