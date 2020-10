Quelles sont vos séries préférées sur ces trente dernières années ?

Selon le magazine “Télécâble Sat Hebdo” qui fête ses 30 ans, c’est la série américaine “Game of Thrones” qui arrive en tête. Elle devance “La Casa de Papel”, et la série française “Un gars, une fille”.



Le classement est ensuite très serré. En 4e position, on retrouve Desperate Housewifes (12,5%) et Grey’s Anatomy en 5e place avec 12,3%.



Dans ce classement, figure également Kaamelott (6e, 12,2%), Capitaine Marleau (9e, 11,1%), Julie Lescaut (14e, 7,9%), Le Bureau des légendes (18e, 5,5%) et Engrenages (22e, 4,7%).



A noter que la semaine dernière le magazine revelait que Karine Le Marchand et Nagui étaient les animatrices et animateurs préférés des Français sur ces trente dernières années.