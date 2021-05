Quels films ressortent au cinéma cette semaine ?

Les salles de cinéma ouvrent ce mercredi. On ne sait pas encore si les spectateurs seront présents lors de la réouverture mais l’offre cinématographique promet d’être immense. En effet, 450 films sont en attente à cause de la fermeture des salles de cinémas.

Clément Grellier, directeur CGR Villefranche

Des reprogrammations

Il y a un grand nombre de films qui ont été freinés quand les salles ont été fermées lors du deuxième confinement. C’est le cas du grand vainqueur des derniers César, Adieu les cons, film d’Albert Dupontel sorti le 21 octobre qui sera donc reprogrammé.

Glorifié par les Oscars, Drunk, le long-métrage de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen est lui aussi à nouveau programmé. On retrouvera aussi ADN de Maïwenn, Josep (César du Meilleur film d’animation 2021) de l’Héraultais Aurel, Poly, Les Trolls 2 ou encore 30 jours max de Tarek Boudali.

Des nouveautés

Les spectateurs pourront également découvrir des nouveautés. Il y aura notamment la comédie dramatique Envole-moi de Christophe Barratier ou encore Emmanuelle Béart, qui reconstruit sa vie dans L’Etreinte, premier film de Ludovic Bergery.

Des premiers longs-métrages sont à prévoir aussi. C’est le cas de Slalom, film de Charlène Favier qui raconte l’emprise d’un entraîneur de ski sur sa recrue ou encore Dernier voyage, film de science-fiction français de Romain Quirot.

Des programmes familiaux

Les distributeurs vont aussi sortir une panoplie de films d’animation permettant d’attirer les familles dans les cinémas. Gros succès au Japon durant l’automne, Demon Slayer : Le train de l’infini débarque seulement maintenant en France.Tom et Jerry mêlant images 3D et prises de vues réelles sera également à l’affiche.

Un protocole sanitaire à respecter

La jauge de spectateurs autorisée sera à hauteur de 35 % maximum de la capacité de la salle. De plus, il faudra laisser deux sièges de libre de part et d’autre de chaque groupe de personnes. Le port du masque restera obligatoire dans tous les espaces de circulation, y compris durant les séances, pour les enfants à partir de 11 ans. Du gel hydroalcoolique sera également mis à disposition du public. Cependant, la vente de confiseries sera interdite, afin d’éviter que les spectateurs enlèvent leur masque en salle. Enfin, tenant compte du couvre-feu, les séances débuteront vers 19h et finiront à 20h45. Les films plus grand public pourraient arriver quant à eux à compter du 9 juin quand le couvre-feu passera à 23h et la jauge d’accueil à 65 %.