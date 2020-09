Quels ont été les prénoms plus donnés en 2019 ?

C’est un classement qui est attendu chaque année. L’INSEE a publié le classement des prénoms les plus donnés en France en 2019. Parmi les grands gagnants, on retrouve une nouvelle fois les “Emma” qui conservent la première place à l’échelle nationale. Jade et Louise complètent le podium. Chez les garçons, ce sont les “Gabriel” qui arrivent en tête, à noter que Léo devance Raphaël.



Un classement différent dans la région

Dans le Rhône, le prénom Lina a été plébiscité, alors que Louise arrive en tête dans l’Ain. Pour les petits garçons, Jules est en tête dans la Loire, Adam dans le Rhône, Lucas dans l’Ain et Léo en Isère.



Le classement 2019 des prénoms dans le Rhône :

1. Lina 1. Adam

2. Emma 2. Mohamed

3. Louise 3. Arthur

4. Jade 4. Gabriel

5. Chloé 5. Léo

6. Alice 6. Hugo

7. Ambre 7. Lucas

8. Romy 8. Louis

9. Léa 9. Paul

10. Rose 10.Maël

Le classement 2019 des prénoms dans l’Ain :

1. Louise 1. Lucas

2. Mia 2. Léo

3. Lina 3. Noah

4. Emma 4. Arthur

5. Julia 5. Liam

6. Rose 6. Jules

7. Zoé 7. Enzo

8. Jade 8. Ethan

9. Juliette 9. Tiago

10. Alice 10. Gabriel

Le classement 2019 des prénoms en Isère :

1. Emma 1. Léo

2. Mila 2. Gabriel

3. Louise 3. Raphaël

4. Lina 4. Louis

5. Jade 5. Lucas

6. Chloé 6. Adam

7. Mia 7. Maël

8. Anna 8. Arthur

9. Alice 9. Liam

10. Léa 10. Jules