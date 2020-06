Quels scénarios envisagés par le Conseil scientifique pour la suite de l’épidémie ?

Selon le Conseil scientifique qui a publié un avis public cette semaine, la suite de l’épidémie de coronavirus pourrait emprunter quatre voies différentes. D’une “épidémie sous contrôle” à une “dégradation critique”, tout est encore envisageable.



Le scénario le plus optimiste prévoit donc une “épidémie sous contrôle”, nécessitant tout de même le maintient des consignes de distanciation sociale. La situation pourrait cependant empirer. C’est ce que présage le deuxième schéma, avec l’apparition de “clusters critiques”.



Toujours plus grave, la propagation du virus pourrait reprendre “progressivement et à bas bruit”. Il faudrait alors agir localement pour contenir la chaîne de contamination. Le scénario le plus pessimiste entrevoit quant à lui, une “dégradation critique des indicateurs”, source d’une totale perte de contrôle. Seules des mesures d’envergure nationale pourraient alors s’avérer efficaces.



Une chose est sûre, “on ne pourra pas refaire un confinement généralisé en France” selon le professeur Jean-François Delfraissy, président du conseil.