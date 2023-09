Quels seront les prénoms les plus donnés en 2024 ?

Si vous vous demandez quels seront les prénoms les plus donnés l’année prochaine, voilà la réponse !

Chez les filles, comme chez les garçons, cela se bouscule en haut du classement des prénoms en vogue pour 2024. Gabriel et Alba devraient ainsi être les prénoms les plus donnés l’an prochain, selon l’officiel des prénoms.

Cela confirme la tendance déjà observée cette année : les vieux prénoms et ceux faisant référence à la nature vont encore être plébiscités.

Chez les garçons Gabriel devance Léo et Raphaël. Chez les filles, Alba fait la course en tête devant Louise et Jade