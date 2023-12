De belles musiques sont sorties cette année. Et voici le top 5 des plus écoutées en France cette année, sur l’application Spotify : En premier lieu on trouve « Bolide allemand » de l’artiste SDM. En deuxième, “Meuda” de Tiakola, puis “Flowers” de l’Américaine Miley Cyrus. Et enfin, “Jolie” de Gaulois et Ninho et enfin “Amber” de Zola. Et vous, quelles sont vos musiques préférées de 2023 ?