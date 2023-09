Quels sont les changements de ce 1er septembre ?

Comme chaque 1er du mois, des changements vont arriver durant ce mois de septembre, les voici :



Réforme des retraites



La suppression des régimes spéciaux entre en vigueur tout comme le passage progressif de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. A noter aussi la mise en place de la revalorisation des pensions minimales pour les nouveaux retraités, l’élargissement du dispositif de retraite progressive, la création d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, l’amélioration du compte professionnel de prévention, la création de l’assurance vieillesse des aidants, et pour finir, la création de la pension d’orphelin au régime général.



Rupture conventionnelle



Dans le contexte de la réforme des retraites, le forfait social pour les employeurs passera à 30 % des sommes versées au salarié, quel que soit le statut de celui-ci concernant la retraite. Pour rappel, jusqu’à présent, il était de 20% lorsque l’employé était en dessous de l’âge légal de la retraite.



Rénovation



Désormais, l’accompagnateur Rénov’ est obligatoire pour les travaux de rénovation énergétique coûtant plus de 5 000 € TTC, qui nécessite deux gestes ou plus, et qui demandent plus de 10 000 euros d’aide (MaPrimeRénov’).



Éducation



Dès la rentrée, la bourse étudiante sera modifiée, puisqu’elles seront revalorisées à hauteur de 37 euros. Cette hausse fait écho à l’inflation qui touche actuellement la France.

Les enseignants de primaire et secondaire ainsi que les personnels de l’éducation auront des augmentations salariales de 158€ en moyenne.



Prime d’enseignement supérieur



La Prime d’enseignement supérieur est augmentée à 2 785 €, ce qui signifie une hausse de plus de 100 € nets par mois. L’objectif est d’améliorer les conditions de travail et d’avancement professionnel des fonctionnaires, notamment chez les enseignants.