Qui a été récompensé lors de la 76e cérémonie des Bafta ?

La 76e cérémonie des British Academy of Film and Television Arts s’est tenue hier soir au Royal Festival Hall de Londres. Les récompenses britanniques du cinéma. À l’Ouest, rien de nouveau, s’est notamment très largement imposé en remportant sept Bafta dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Edward Berger.

Sorti à la fois sur Netflix et en salle au Royaume-Uni, le film a été nommé dans 14 catégories au total. Il égalait Tigre et Dragon (2000) pour le nombre de nominations pour un film réalisé dans une autre langue que l’anglais. Il est également multi-nominé pour les Oscars le mois prochain.

Dans le reste des récompenses, Cate Blanchett décroche le bafta de la meilleure actrice pour son rôle de cheffe d’orchestre impitoyable dans Tar, et a salué en recevant son prix une « année extraordinaire pour les femmes ». L’Américain Austin Butler a quant à lui décroché le prix du meilleur acteur pour son rôle dans le biopic Elvis sur la légende du rock’n’roll, s’imposant au détriment de Colin Farrell, qui figurait parmi les grands favoris pour Les Banshees d’Inisherin. Le prix du meilleur documentaire a été décerné à Navalny, consacré à l’opposant russe Alexeï Navalny.

Cette soirée a aussi été marqué par l’entrée sur le tapis rouge de Kate Middleton et du prince William. Vêtue d’une robe blanche asymétrique Alexander McQueen. Une robe qu’elle avait d’ailleurs déjà portée il y a quatre ans au même événement. Cette fois-ci, elle a simplement fait retirer les fleurs sur l’épaule pour la rendre plus épurée.