Qui rejoindra l’Argentine en finale de la coupe du Monde ?

Pour la 7e fois de son histoire, l’équipe de France est en demi-finale d’un Mondial, après 3 échecs les Bleus ont remporté les 3 dernières demi-finales avant celle de ce mercredi soir face au Maroc.



Un Maroc très défensif, qui jouera quasiment à domicile, puisque 14 000 supporters marocains ont fait le déplacement.

La France de son côté, veut poursuivre sa bonne série en demi-finale.



Pour la première fois demi-finaliste en 1958, la France avait perdu 5-2 face au Brésil avec un triplé de Pelé, en 1982 c’est le cauchemar de Séville et en 1986 les Bleus ont raté la dernière marche contre l’Allemagne et puis tout à changer en 1998 avec le doublé de Lilian Thuram devant la Croatie et puis en 2006 la victoire face au Portugal et la victoire en 2018 face à la Belgique.