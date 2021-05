Quinze ans après, Pascal Papé retourne au CSBJ

Après avoir pourvu le poste de manager général avec le recrutement de Sébastien Tillous-Borde, le CSBJ s’est offert les services d’une autre pointure du rugby français avec la venue de l’ancien international Pascal Papé le 1er juillet 2021.



Retour aux bercails pour Pascal Papé ! L’ex deuxième-ligne originaire de Lyon revient en tant que directeur sportif à Bourgoin, son club formateur dont il a porté les couleurs ciel et grenat pendant cinq saisons (2001-2006). Il quitte ainsi son poste de formateur des Espoirs du Stade Français qu’il occupait depuis quatre ans.



Sur le site officiel du club, le président Henri-Guillaume Gueydan a décrit le déroulement du transfert. “Pascal m’a confié que ça lui tenait à cœur de pouvoir revenir un jour au club. Nous avons pris contact il y a quelques semaines de cela, et puis la suite s’est enchaînée de manière logique. Avant sa rencontre, on ne s’était jamais mis en tête qu’un tel joueur pouvait revenir au club. Nous sommes plus que ravis de sa venue.”



En mauvaise posture en Nationale (11e), le CSBJ espère bien se relever la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’à confirmé Pascal Papé qui souhaite “vite installer le CSBJ en Pro D2”.