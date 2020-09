Rafael s’engage avec le Basaksehir Istanbul

C’est officiel, Rafael prend la direction de la Turquie. Dans un communiqué, le club explique que le joueur a été transféré “à sa demande, au club turc d’Istanbul Basaksehir sans aucune indemnité de transfert.”

Le Brésilien a passé 5 saisons avec le club lyonnais. Il a disputé 139 matchs et inscrit 2 buts. Le défenseur a exprimé “sa volonté de retrouver un temps de jeu plus régulier et de découvrir un nouveau contexte en évoluant dans un autre championnat.”