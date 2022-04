Rappel de produits : des filets de haddock potentiellement contaminés à la listeria vendus chez Carrefour et Leclerc

Après les chocolats, les pizzas ou encore le fromage, ce sont maintenant les poissons qui sont désormais touchés. Près d’un millier de barquettes de filets de haddock fumés, vendus dans toute la France dans les magasins Carrefour et Leclerc, seraient potentiellement contaminés à la listeria. Les produits concernés auraient une date de péremption fixée au 23 avril. Si vous étiez en passe de les consommer, veuillez immédiatement les rapporter en magasin ou les jeter.



Chargée du conditionnement de ces produits, l’entreprise Bourgain et Fils a lancé le rappel des filets le 13 avril dernier. Le groupe assure qu’aucun autre lot n’est contaminé, et affirme avoir nettoyé et désinfecté toute son usine de Boulogne-sur-Mer.

#RappelProduit

Filets de haddock fumés barquette sous vide skin 200g – BOURGAIN ET FILS



Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)



Motif : Présence Listéria monocytogènes inférieure à 10/g à J+5https://t.co/D8ueieG4wS pic.twitter.com/bElPXrI0Gp — RappelConso (@RappelConso) April 13, 2022