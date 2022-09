Rassemblement anti pass sanitaire : près d’un millier de personnes attendues à Chalon ce samedi

“Elle est ouverte à toutes et tous, quelles que soient les opinions de chacun.” C’est ce qu’a déclaré ce 1er septembre, le Collectif Chalonnais Libertés et Vérités (CCLV), auprès d’Info Chalon, à propos de sa conférence, qui se tient ce samedi. Celle-ci a pour sujet le Covid et le pass sanitaire. Le rendez-vous, impulsé et organisé par le CCLV, aura lieu à Chalon-sur-Saône, place de la Gare, entre 14 h 30 à 18 h 30.

Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, le collectif, qui se revendique indépendant, craint de nouvelles lois réinstallant des pass sanitaires ou vaccinaux. Durant tout le printemps et l’été 2022, il a maintenu “son rendez-vous hebdomadaire du samedi après-midi afin d’informer la population sur les conséquences de la « vaccination » contre le covid en termes de santé publique et d’effets secondaires.“

Un millier de personnes sont attendues pour cette conférence, selon le journal.