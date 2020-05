Recevez votre masque en achetant votre journal

Et si vous vous procuriez un masque en achetant votre journal ? Depuis ce lundi, la région Auvergne-Rhône-Alpes distribue des masques via des titres de presse régionale. Et tout a commencé ce lundi avec Le Progrès. Chaque lecteur du quotidien vivant dans l’Ain, le Rhône, la Loire ou de Haute-Loire a pu recevoir un masque en tissu réutilisable, aux normes AFNOR.

Ce mardi, c’est au tour du Dauphiné Libéré de fournir des masques. Le titre s’occupe de la distribution dans la Drôme, en Ardèche, en Savoie, Haute-Savoie et en Isère. Enfin, La Montagne devrait les rejoindre la semaine prochaine dans ce dispositif pour fournir tous les départements d’Auvergne.

Ce dispositif permettra alors la distribution de près de 450 000 masques. Laurent Wauquiez a d’ailleurs décrit la presse régionale comme « un canal important pour les collectivités ». D’après la région, ce serait un bon système pour distribuer « le plus largement possible », mais également dans les « petites communes ».