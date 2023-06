Réchauffement climatique : le rapport alarmant du service européen Copernicus

Mercredi, le service européen Copernicus a dévoilé un nouveau rapport statuant sur le réchauffement des mers et océans. Et le bilan est dramatique, puisque le mois de mai devient un mois record dans l’histoire du réchauffement climatique de la surface des océans, en devenant le mois le plus chaud jamais enregistré.

« Nos données indiquent que la température moyenne pour toutes les mers libres de glace en mai 2023 était supérieure à tout autre mois de mai », a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe du service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S). Un constat alarmant, qui vient souligner l’importance d’une prise de conscience rapide quant à l’avenir proche de la planète.

L’AFP indique que la température moyenne à la surface des océans durant ce mois de mai était de 0,26°C supérieur à la moyenne établie entre 1991 et 2020. Il faisait donc environ 19,7°C à la surface de la plupart des océans.

Selon Copernicus, les océans ont absorbé environ 90% de la chaleur émise par les activités humaines générant de la pollution, à la manière de véritables « éponges ». Ils sont donc les parfaits témoins de la terrible situation climatique dans laquelle nous nous trouvons.

La menace El Niño

Alors qu’El Niño fait les gros titres mondiaux depuis quelques jours, l’Organisation météorologique mondiale prévoit son retour avant la fin de l’année 2023. Ce phénomène météorologique cyclique est responsable d’une hausse massive des températures et pourrait être, en partie, à l’origine de ce taux record enregistré.

Selon Martine Rebetez, professeure de climatologie à l’Université de Neuchâtel et à l’Institut fédéral de recherches WSL, « Nous assistons aujourd’hui à un changement climatique d’origine humaine qui prend des proportions tout à fait excessives ». À ce constat viendrait donc se rajouter la menace El Niño, qui devrait encore rajouter quelques degrés au thermomètre. En outre, si le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré, il se pourrait également que le phénomène ne s’arrête pas là…