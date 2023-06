Recherche de bénévoles et de logements à l’occasion du festival “Chalon dans la rue”

Du 19 au 23 juillet 2023, se déroule le festival annuel « Chalon dans la rue » qui offre la possibilité à plus de 150 compagnies françaises et internationales des arts de rue de se produire dans la ville de Chalon.

Il vous est possible de participer à ce projet en exerçant plusieurs missions.



En effet, Chalon a besoin de mains fortes et recherche activement des bénévoles pour accompagner l’équipe du festival dans l’accueil du public et des artistes.

Les secteurs qui ont besoin de renforts concernent particulièrement l’accueil des spectacles, des artistes, du public, ou encore celui de la restauration. Vous pouvez même participer à un projet artistique en intégrant la mise en scène d’un spectacle en tant que personnage.

A noter que pour chaque jour de bénévolat effectué, un repas et une boisson sont pris en charge par le festival.



Le festival vous donne également la possibilité de vivre le festival de l’intérieur en hébergeant des artistes chez vous directement. Effectivement, les 600 artistes qui débarquent à Chalon recherchent pour la plupart des chambres/ espaces extérieurs afin de pouvoir installer une caravane ou une tente.

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site