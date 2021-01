Recherché pour un braquage à Lyon, il est arrêté un an et demi après

Le suspect était recherché depuis près d’un an et demi. Un homme, âgé d’une quarantaine d’années a été interpellé mardi matin dans le Var pour un braquage commis à Lyon, le 4 juillet 2019. L’individu, qui nie les faits reprochés, doit être jugé ce jeudi après-midi en comparution immédiate.



Le jour des faits, l’individu s’est rendu dans un magasin d’alimentation bio et a forcé le gérant de l’établissement à lui remettre le contenu de sa caisse et du coffre-fort, sous la menace d’un pistolet et d’un couteau, rapporte ce jeudi la Sûreté du Rhône. Le montant du butin s’élevait à 1080 euros.



Le suspect a ensuite enfermé le gérant dans un local du magasin avant de prendre la fuite à bord d’un camion qu’il a également braqué. Mais le voleur a été incapable de conduire l’engin qu’il a fini par abandonner quelques mètres plus loin en laissant un pistolet à bord du véhicule sur l’un des sièges. C’est donc ce qui a permis aux enquêteurs de l’identifier puisqu’ils ont trouvé des traces ADN sur l’arme.