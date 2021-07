Record de ventes pour l’avant-première de Kaamelott

La future sortie de Kaamelott a suscité un engouement conséquent. Reporté à cause de la pandémie, sa diffusion est prévu en salles le 21 juillet. Certains n’ont pas voulu patienter et ont réservé leur place pour les avant-premières. En 24h, plus de 60 000 places ont été vendues, un record pour un film français. Face à ces résultats, le SND (société de distribution de films du groupe M6) informe que d’autres séances arrivent prochainement.

A Lyon, “Kaamelott Premier Volet” sera donc à découvrir le mardi 20 juillet aux cinémas Pathé de Bellecour (séance à 19h50, 21h15, 22h) et UGC de Part-Dieu (séance à 19h30, 21h). Tourné en parti au Château de Murol (Puy-de-Dôme), le réalisateur et acteur Alexandre Astier a réuni pour ce long-métrage des acteurs tels que Christian Clavier, Alain Chabat, Antoine de Caunes, Géraldine Nakache ou encore Clovis Cornillac. Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la bande annonce.