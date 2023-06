Record mondial des températures les plus chaudes sur le mois de juin

Lancé à la fin des années 90, le service européen Copernicus vise à assurer un accès indépendant aux connaissances environnementales. Celui-ci a révélé des températures moyennes mondiales les plus chaudes jamais enregistrées sur le mois de juin.



C’est ce jeudi 15 juin que la directrice adjointe du service Copernicus sur le changement climatique nommé Samantha Burgess a affirmé que : « Le monde vient de connaître son début juin le plus chaud jamais enregistré, après un mois de mai qui était seulement 0,1 degrés plus frais que le record ».

Selon cette structure, les températures mondiales ont dépassé les 1,5 degrés, limite pourtant fixée lors de l’Accord de Paris en 2015. C’est la première fois que ce seuil a été dépassé lors du mois de juin.

Reste à voir si des mesures plus strictes seront prises lors de la COP 28 basée à Dubaï en novembre prochain, car comme le souligne Samantha Burgess : « Chaque fraction de degré compte pour éviter des conséquences encore plus graves de la crise climatique ».