Réévaluation des tarifs de cantine : la Métropole de Lyon maintient les tarifs pour 72% des foyers

C’est en prenant en compte le contexte d’inflation que la Métropole de Lyon a réévalué ses tarifs de cantines scolaires. Si celle-ci est tout de même désireuse d’offrir des repas de plus en plus qualitatifs, et donc, plus coûteux à ses écoliers; la Métropole garantie le maintien des repas à 1€ pour les foyers les plus modestes.

En totalité, 72% des foyers figurant sur les premiers paliers du quotient familial verront leurs tarifs inchangés.

Selon Véronique Moreira, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’éducation et des collèges, la Métropole fait le choix « d’une tarification plus équitable pour que chaque collégienne et collégien de la Métropole bénéficie d’un repas de qualité à un coût réduit. La grande majorité des familles verront ainsi leur tarification inchangée, alors même que la qualité augmente, avec la mise en place de davantage de produits biologiques et locaux. »

Et c’est également dans l’optique de proposer les tarifs les plus « adaptés » aux moyens des familles que le quotient familial passera de 4 à 8 tranches.

Ci-dessous, la nouvelle grille tarifaire calculée en fonction des nouveaux quotients :