Réforme de l’assurance-chômage : la direction régionale de Pôle Emploi occupée à Lyon

Ce jeudi matin à Lyon, une nouvelle action a été menée par les occupants du Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne et de l’Opéra de Lyon. Dans le 7e arrondissement, une vingtaine de manifestants se sont introduits au siège de la direction régionale de Pôle Emploi, pour demander le retrait de l’assurance-chômage.



Les manifestants ne sont pas uniquement lyonnais, c’est sur tout le territoire national que l’on peut observer leurs revendications. Ils dénoncent que cette nouvelle réforme “va diminuer les indemnisations de plus de 800 000 travailleurs précaires”. De plus, elle est contestée par tous les syndicats ainsi que le conseil d’Etat. Ainsi, les manifestants ont demandé à être mis en lien téléphonique direct avec le cabinet d’Elisabeth Borne, ministre du Travail.