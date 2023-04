En dépit du mauvais temps, plus d’une centaine de manifestants s’est mobilisée samedi, à Lyon, afin de protester contre la réforme des retraites et l’utilisation du 49.3 par le gouvernement. Ces derniers se sont réunis devant le Palais de Justice, quai Romain-Rolland (5e arrondissement), puis ont navigué dans les rues jusqu’à la fontaine des Jacobins, avant de rallier la rue de la République et les Cordeliers.