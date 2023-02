Réforme des retraites : après une forte mobilisation, les syndicats appellent à de nouveaux mouvements

Alors que la CGT a annoncé une mobilisation de 2,8 millions de personnes pour protester contre la réforme des retraites ce mardi 31 janvier tandis que le ministère de l’Intérieur a comptabilisé 1,27 million de personnes, les syndicats ont appelé de nouvelles grèves les mardi 7 et samedi 11 février prochains. La Première ministre Elisabeth Borne s’est exprimée sur ces mobilisations massives au travers de la France en soulignant que “La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons.” Après deux grèves ayant réuni des millions de Français, les 3e et 4e mouvements pourraient de nouveau laisser entendre la colère des Français le 7 et 11 février.