Réforme des retraites : des débordements à Marseille suite au déclenchement du 49.3

Ce jeudi dans la soirée, de nombreuses villes de France ont été le théâtre de manifestations suite au déclenchement du 49.3 pour un « passage en force » de la réforme des retraites. Lancée par Elizabeth Borne, l’annonce faite à 15 h, a provoqué une colère noire chez les citoyens français, et notamment chez les Marseillais. Résultat : de nombreux débordements et des dégâts matériels importants.

Aux alentours de 18 h, une manifestation rassemblant environ 1 500 personnes quitte la Préfecture et remonte la rue Saint-Ferréol. Au début calme, le mouvement dégénère rapidement et les manifestants se munissent de pavés et de barres de fer. Plusieurs boutiques sont ainsi saccagées en début de soirée : des vitrines de banques et de magasins sont détruites ou couverte de peinture.

Les manifestants commencent à entasser des barrière de travaux pour créer des barrages, alors que plusieurs groupes de jeunes, parfois masqués, commencent à brûler des poubelles. Toutes ces actions visent les « symboles du capitalisme », rapportent nos collègues de La Provence.

La manifestation se termine après une l’utilisation de gaz lacrymogène par les autorités.