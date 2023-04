Réforme des retraites : Emmanuel Macron s’exprimera lundi soir à 20h

Alors que les protestations et les critiques se multiplient ces dernières heures après la promulgation de la loi sur les retraites dans la nuit de vendredi à samedi, suite à la validation partielle du texte par le Conseil constitutionnel, l’Elysée confirme qu’Emmanuel Macron va s’exprimer et s’expliquer ce lundi soir à 20h devant les Français.



Le président de la République avait déjà pris la parole fin mars pour justifier cette réforme. De leur côté, les syndicats appellent à une nouvelle manifestation massive le 1er mai. Quatre syndicats représentatifs de la SNCF souhaitent également une “journée d’expression de la colère cheminote” jeudi 20 avril. De nouvelles manifestations et certaines dégradations ont été constatées dans plusieurs villes de France ce samedi.